Die Diakonie Bamberg-Forchheim hat ihre Dienstjubilare geehrt. Laut Pressemitteilung blicken sie auf insgesamt 2300 Dienstjahre zurück. Geehrt wurden die Mitarbeiter, die im vergangenen Jahr zehn, 20, 30, 40 und sogar über 40 Jahre die Diakonie als Arbeitgeberin haben. Die beiden Vorsitzenden Norbert Kern und Karl-Heinz Seib führten durch den Abend im Jugendgästehaus am Kaulberg und bedankten sich bei allen Jubilaren: „Sie sind die Pfeiler unseres Werkes.“

Sybille Krug aus der Bamberger Kita Philippus und Roswitha Werner aus dem Aschbacher Seniorenzentrum Hephata traten bereits 1981 ihre Stellen bei der Diakonie Bamberg-Forchheim an, Gabriele Haag, ebenfalls aus dem Seniorenzentrum Hephata, begann 1980. Absolute Spitzenreiterin an Dienstjahren ist aber Hildegard Wilke, die seit dem 1. Januar 1978 im hauswirtschaftlichen Bereich im Streitberger Seniorenzentrum Martin Luther tätig ist. Insgesamt gefeiert wurden 39 Jubilare für zehn Dienstjahre, neun Jubilare für 20 Jahre. Hinzu kamen 13 Jubilare, die seit 30 Jahren dabei sind, 36 Jubilare mit mehr als 30 Dienstjahren und zwei Mitarbeiter, die für 40 Jahre geehrt wurden. Vier Jubilare bringen es gar auf über 40 Jahre.

Die Diakonie Bamberg-Forchheim ist in Stadt und Landkreis Bamberg, Stadt und Landkreis Forchheim und in den Haßbergen vertreten und beschäftigt rund 1500 hauptamtliche und rund 300 ehrenamtliche Mitarbeiter in den Bereichen Pflege, Kinderbetreuung, Sozialpsychiatrie und soziale Dienste. red