In der Zeit von Mittwoch bis Sonntag ist ein Lagerplatz in der Pettensiedeler Straße in Eschenau (Kreis Erlangen-Höchstadt) von einem Dieb heimgesucht worden. Es wurden Bargeldbeträge im vierstelligen Euro-Bereich entwendet. In einem Fall wurde sogar ein kleiner Schranktresor mitgenommen. Vermutlich handelt es sich bei dem Dieb um jemanden mit Insiderwissen, da sowohl ein Wohnwagen als auch ein Bürocontainer mit Originalschlüsseln geöffnet wurden. Somit entstand immerhin kein Sachschaden. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, möge sich mit der Polizei Erlangen-Land unter Telefon 09131/760-514 in Verbindung setzen.