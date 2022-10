Die Fernsehserie „Landgasthäuser“ hat in zwei Folgen die Fränkische Schweiz in den Fokus gestellt. Die beiden Folgen „Tor zur Fränkischen Schweiz“ und „Im Herzen der Fränkischen Schweiz“ wurden bereits im Frühjahr und Sommer 2021 gedreht und werden nun im Bayerischen Rundfunk (BR) ausgestrahlt. In der Sendung „Tor zur Fränkischen Schweiz“, am Freitag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr, wird zu sehen sein: der Gasthof Resengörg in Ebermannstadt, das Alte Zollhaus in Forchheim, das Hotel „Post“ in Egloffstein, der Gasthof „Wolfsschlucht“ im Wiesenttal und „Ess-Art“ in Ebermannstadt. Außerdem spielen die Fränkische Dampfbahn, die Riesenburg, die Kaiserpfalz und Burg Egloffstein eine Rolle in der Folge. In der Sendung am Freitag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr, die den Namen „Im Herzen der Fränkischen Schweiz“ trägt, sehen die Zuschauer die Burg Rabenstein, den Gasthof „Stern“ in Gößweinstein, den Gasthof „Bärenschlucht“ in Pottenstein, den Brauereigasthof Rothenbach in Aufseß und das Hotel „Heiligenstadter Hof“ in Heiligenstadt. Die Folge führt außerdem vorbei an Schloß Greifenstein und der Falknerei Burg Rabenstein. red