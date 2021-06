Wie der Wechsel der Jahreszeiten so bewegen auch die Menschen sich innerlich durch unterschiedliche Lebenszyklen. Zu diesem Thema bietet die Landvolkshochschule/Ökologische Land-Akademie Feuerstein einen Kurs mit dem Motto „Im Rhythmus meines Lebens: Ja zum Leben – Eintauchen in die Leichtigkeit des Seins“ am Mittwoch, 7. Juli, von 10 bis 17 Uhr, an. Dieser „Seins“-Tag möchte eine Einladung sein, um sich wieder neu auszurichten – hin auf die Lebenskraft im Fluss des Lebens.

Nähere Informationen unter Landvolkshochschule/Ökologische Land-Akademie Feuerstein in Ebermannstadt , Telefon 09194/73630, E-Mail an zentrale@oela-feuerstein.de oder unter www.oela-feuerstein.de. Eine Anmeldung ist bis Montag, 5. Juli, möglich. red