Der Christliche Palliativ- und Hospizdienst im Caritasverband für die Stadt Bamberg und den Landkreis Forchheim bietet in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung Forchheim einen Aufbaukurs zum ehrenamtlichen Hospizmitarbeiter von Freitag, 19. März, bis Dienstag, 8. Juni, an. Voraussetzung für den Aufbaukurs ist die vorherige Teilnahme am Grundkurs "Hospizarbeit". Der Aufbaukurs findet in der Caritas-Tagesbetreuung Jakobus, Von-Hirschberg-Straße 10, in Neunkirchen am Brand statt. Anmeldung und nähere Information unter Christlicher Palliativ- und Hospizdienst, Sieglinde Graf, Birkenfelderstraße 15 in Forchheim , Telefon 09191/707270 und 0175/4182259, E-Mail an sieglinde.graf@caritas-bamberg-forchheim.de. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 12. Februar, möglich. red