Mehrere Monate kreative Aktivität unter Deutschlands Heranwachsenden – und die Ergebnisse stehen jetzt fest. Die VR-Bank Bamberg-Forchheim hat Kinder und Jugendliche seit Oktober vergangenen Jahres eingeladen, sich am 51. Internationalen Jugendwettbewerb zum Thema „ Bau dir deine Welt!“ zu beteiligen.

„Wir freuen uns sehr, dass die Resonanz trotz der erschwerten Bedingungen aufgrund des Distanz- oder Wechselunterrichts in den Schulen so groß war. Unser Dank gilt allen Lehr-kräften, Unterstützern und Teilnehmern, die den Wettbewerb trotz Corona-Pandemie so engagiert durchgeführt haben. Ob Traum- oder Fantasiehäuser, berühmte Gebäude oder Städte der Zukunft – in ihren Bildern präsentieren die jungen Künstlerinnen und Künstler ih-re Gedanken und Ideen zum Thema , Bau dir deine Welt!‘ auf individuelle und fantasievolle Weise. Es ist beeindruckend, wie die Kinder und Jugendlichen sich ideenreich und engagiert zum Thema ausgedrückt und den Jugendwettbewerb als Gestaltungsplattform genutzt haben“, so Joachim Hausner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VR Bank Bamberg-Forchheim.

Die Ortsjurys haben nun entschieden und aus den über 2000 eingereichten Bildern die besten Beiträge ausgewählt, die in den nächsten Wochen mit zahlreichen Sachpreisen auf Ortsebene prämiert werden. Eine ganz besondere Auszeichnung gewährt die VR-Bank Bamberg-Forchheim den zwölf kreativsten Künstlern in der Region Bamberg-Forchheim: Ihr Bild wird im Familienkalender der VR-Bank erscheinen. Dieser wird jedes Jahr in einer Auflage von fast 6000 Stück gedruckt und an Kunden ausgegeben.

Welche Kunstwerke einen Platz im Familienkalender und somit an den Wänden von zahlreichen Haushalten in der Region gewinnen, kann nun jedermann mitentscheiden. Noch bis 30. Juni läuft auf der Homepage der VR-Bank unter www.vrbank-bamberg-forchheim.de/jugend-creativ eine öffentliche Abstimmung, und die Bilder, die am Ende die meisten Stimmen erhalten haben, werden im nächsten Kalender erscheinen. Zusätzlich wird unter allen Teilnehmern, die sich an dem Voting beteiligen, ein Familienticket für den Erlebnispark Schloss Thurn verlost. red