„Ausgefallen – ausgezeichnet“ ist der Name eines Kunsthandwerkermarkts, der rund um die Kaiserpfalz stattfindet. Beginn ist am Samstag, 13., am Sonntag, 14. Mai, endet das Marktreiben. Eine Pressemitteilung der Stadt Forchheim bewirbt die Veranstaltung: Wer das Exklusive, das Ausgefallene und nicht die „Kunst von der Stange“ sucht, ist hier richtig. Das Motto „ausgefallen – ausgezeichnet“ verstehen die Veranstalter als eine klare Ansage. So wollen sie die Altstadt zum Zentrum des Kreativen und Schönen werden lassen. In den Ateliers und kleinen Manufakturen der rund 100 Kunsthandwerker aus Deutschland, Österreich, Tschechien und Polen sind in den vergangenen Wochen und Monaten individuelle, nachhaltige und handgemachte Unikate entstanden, die auf dem Markt angeboten werden.

Kunstvoll geschmiedete Messer

Wer das Besondere und Außergewöhnliche liebt und kunsthandwerkliche Qualität schätzt, wird hier fündig werden. Es gibt Keramik ebenso zu entdecken wie Unikate aus durchscheinendem Glas oder geschmiedete Messer . Schmuck trifft auf upcycelte Handtaschen aus alten Luftmatratzen, extravagante Kleidung auf feinstes gedrechseltes Holz. Zudem steht ein Jazzfrühschoppen am Sonntag, 14. Mai, ab 11 Uhr im Innenhof der Kaiserpfalz mit Livemusik auf dem Programm. Im Zeitraum von Freitag, 12. Mai, 12 Uhr, bis Sonntag, 14. Mai, 21 Uhr, wird der Bereich zwischen Wallstraße (Parkplatz Amtsgericht/Aufgang Stadtmauer-Bastion), Schulstraße und dem Anwesen Sattlertorstraße 38 für den Verkehr gesperrt. red