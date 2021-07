Die Kulturbürgermeisterin der Stadt Forchheim , Annette Prechtel, lädt zusammen mit Kulturamtsleiter Lorenz Deutsch zum „Netzwerktreffen Kultur“ am Dienstag, 27. Juli, ein. Beginn ist um 19 Uhr im Königsbad Forchheim (unter den Zelten des Kultursommerquartiers). Eine Anmeldung ist für alle Interessierten, die in der Stadt Forchheim Kultur schaffen und sich für die Kultur einbringen möchten, per E-Mail an kulturamt@forchheim.de erforderlich. red