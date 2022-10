Nach dreijähriger Unterbrechung fand wieder ein Kürbiszug durch den abendlichen Luftkurort Muggendorf statt. Zu den Klängen der Blaskapelle Dürrbrunn/Unterleinleiter nahmen über hundert Mädchen und Jungen daran teil.

Sie präsentierten ihre Früchte des Gartens auf Wägelchen oder im Arm stolz den zahlreichen Zuschauern am Straßenrand. Vor dem Umzug fand eine Feierstunde mit Erntefeuer am Festplatz neben dem Rathaus statt. Hier hieß Wiesenttals Bürgermeister Marco Trautner die Festgäste willkommen.

Der Tag des Erntedankfestes mache deutlich, dass die Dinge, die oft als selbstverständlich angesehen würden, es gar nicht seien. Dies sei durch die Corona-Pandemie und die aktuelle geopolitische Entwicklung mit samt der hohen Inflation und den steigenden Energiekosten bewusst geworden. Es sei eben nicht selbstverständlich, jeden Tag frische Lebensmittel auf den Tisch zu bekommen. Trautner sagte: „Dahinter steckt viel Arbeit vor allen Dingen durch die heimische Landwirtschaft, die oft unberechtigt in der Kritik steht.“ In seiner Andacht erklärte Pfarrer David Kieslich: „Am heutigen Tag haben wir viel zu danken. Dies gilt nicht nur für die Landwirtschaft, sondern für alles, was uns Menschen an Gutem widerfahren ist. Mit ihren beleuchteten Kürbissen bringen die Kinder Licht in die Welt in der Hoffnung, dass dieses nicht nur heute, sondern jeden Tag weiterbrennt.“ Die Feierstunde wurde vom Posaunenchor musikalisch umrahmt.

Das Muggendorfer Kürbisfest hat eine über 150-jährige Tradition. Heute ist es der Volksschule Wiesenttal unter ihrer Rektorin Heide Wehrfritz zu verdanken, dass der Brauch des Kürbisschnitzens weiterlebt. In der vierten Klasse ist in der Woche vor dem Fest anstatt Sport Kürbisschnitzen angesagt. Der Elternbeirat richtet dazu eine Schnitzerwerkstatt ein.

So ist das Muggendorfer Kürbisfest längst zu einer Brauchtumsveranstaltung über die Kirchengemeinde hinaus für den gesamten Markt Wiesenttal geworden. Die Wiesenttaler legen großen Wert darauf, dass ihr Fest nicht mit dem amerikanischen Halloween verglichen wird. In die Kürbishaut ihrer Früchte werden keine Fratzen, sondern verschiedenste Motive geritzt. Von innen beleuchtet strahlen sie dann mit ihren Besitzern um die Wette.