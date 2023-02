Nachdem die Rechtsanwaltschaft im Oberlandesgerichtsbezirk Bamberg zwei Jahre aus Gründen des Infektionsschutzes pausieren musste, wurde die Tradition des Neujahrsempfangs nun wieder aufgenommen: Rund 300 Gäste aus der „Justizfamilie“, von Kirchen, Politik, Verwaltung und weiteren gesellschaftlichen Institutionen hat Generalstaatsanwalt Wolfgang Gründler stellvertretend für die Gastgeber in der Aula der Universität Bamberg begrüßt.

Laut Pressemitteilung stand im Zentrum des Neujahrsempfangs die Festansprache des Präsidenten des Oberlandesgerichts Lothar Schmitt zum Thema „Algorithmen – Entscheider der Zukunft?“.

Aktuell werde intensiv darüber diskutiert, ob und inwieweit Künstliche Intelligenz (KI) selbstständig und eigenständig entscheiden könne. Hierbei sei es wichtig, die verfassungsrechtlichen Grenzen zu kennen.

So schreibe das Grundgesetz in Artikel 92 und 101 vor, dass abschließende Entscheidungen durch eine natürliche Person als Richter gefällt werden müssten. Auch dürften privatwirtschaftliche Unternehmen, die algorithmische Systeme entwickeln, nicht in den Kernbereich der rechtsprechenden Gewalt einwirken. Zudem würden die Prinzipien der „Richterlichen Unabhängigkeit“, der Gesetzesbindung und der Gewaltenteilung die Übertragung der rechtsprechenden Tätigkeit auf Künstliche Intelligenz untersagen.

„Die richterliche Entscheidung besteht nicht aus der Analyse einer Vielzahl bereits getroffener Entscheidungen.“ red