Wohl selten war der Mensch so unsichtbar und so einsam inmitten aller anderen wie zu Zeiten der Pandemie und des Lockdowns. Das, was Andreas Kümmert auf seiner neuesten Single „Sweet Oblivion“ beschreibt, wird vielen vermutlich jetzt erst so wirklich deutlich. Und dabei jedem auf seine eigene Art und Weise – zum Beispiel auch bei dem Konzert „Always on the Road“, bei dem Kümmert am Samstag, 16. April, 20 Uhr, im Jungen Theater Forchheim auftritt.

„Egal wie viele Worte du benutzt, du wirst dich nie zu 100 Prozent so ausdrücken können, wie der andere empfindet“, weiß Kümmert. Deshalb lässt er die Musik für sich sprechen. „Jeder assoziiert das, was mit sich selbst und seinem eigenen Leben verknüpft ist.“

Als Freigeist und Individualist weiß der Blues-Man, wovon er spricht. 2013 hat er die TV-Castingshow „The Voice of Germany“ gewonnen. 2015 trat er als Sieger des deutschen Vorentscheids für den Eurovision Song Contest unter dem Motto „Unser Song für Österreich“ hervor, verzichtete jedoch vor laufender Kamera auf seine Teilnahme. Seit einigen Jahren hat er seine Geschicke nun komplett selbst in die Hand genommen und kann sich auf seinem eigenen Label Vomit Records künstlerisch voll und ganz verwirklichen.

Was Andreas Kümmert auf die Bühne bringt, ist stimmgewaltige Kunst. Insbesondere bei Live-Auftritten entfaltet sich das volle Potenzial dieses Ausnahmemusikers.

Karten gibt es bei allen an das Reservix- und Eventim-Ticketsystem angeschlossenen Vorverkaufsstellen sowie jederzeit online unter www.jtf.de. red