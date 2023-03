Die Stadt Gräfenberg braucht eine neue Kita . Der Bedarf ist da, 55 Kinder müssen untergebracht werden. Die neue Kita wird beim Hackschnitzelheizwerk am Schulzentrum gebaut. Bis diese Kita gebaut wird, braucht es eine Interimslösung. Das heißt, die Kinder werden übergangsweise in Containern untergebracht werden.

Der Platz dafür ist eine Wiese in der Hopfenstraße, ganz in der Nähe der jetzigen Kita . In den Containern wird es drei Gruppen geben: eine gemischte Gruppe mit 18 Kindern, eine Kigagruppe mit 25 Kindern und eine Krippengruppe mit zwölf Kleinen.

Die Kita wurde dem Kommunalunternehmen Gräfenberg (KUG) übertragen. Das KUG beschafft die Container und vermietet diese an die Stadt. Für den Mietvertrag mit einer zehnjährigen Nutzungsdauer hatte sich das KUG ausgesprochen. Dieser Mietvertrag wurde nun den Stadträten zum Beschluss vorgelegt. Die monatliche Miete beträgt hier 7666,67 Euro netto und 9123,33 Euro inklusive der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19 Prozent. Einwendungen gab es nicht.

„Die Kita ist unsere Pflichtaufgabe“, sagte die Stadträtin Elisabeth Meinhardt ( SPD ) auf Nachfrage. Auch die Grünen waren mit dem Mietvertrag zur Interimslösung einverstanden. „Die Berechnung ist nachvollziehbar. Wir werden daher zustimmen“, erklärte Matthias Striebich (Grüne) auf Nachfrage.