Im Rahmen eines umfassenden Leader-Projekts (europäische Förderung ländlicher Projekte) soll für fünf Gemeinden im Landkreis Forchheim rund um das Walberla ein durchgängiges Wanderleitsystem erstellt werden. Dies betrifft auch die Gemeinde Kunreuth , weshalb dies nun Gegenstand einer Diskussion während der Gemeinderatssitzung im Rathaus war.

Es ging darum, den Druck einer Wandertafel in Auftrag zu geben, weshalb das beauftragte Büro zur Freigabe dafür und gegebenenfalls zu einer Prüfung der bereits festgelegten Trassen und Wege bat. Der Gemeinderat lehnte nach kontroverser Diskussion einstimmig die festgelegte Trassenführung durch sein Gemeindegebiet ab und schlug zwei alternative Trassen vor.

Es gibt noch Gefahrenstellen

Denn bei einer Überprüfung des Trassenverlaufs habe sich durch die Gemeindeverwaltung herausgestellt, dass es dabei einige Gefahrenstellen gibt, die noch der Klärung bedürfen. Dies falle aber nicht in die Zuständigkeit der Gemeinde, sondern in die des Staatlichen Bauamts Bamberg, da es sich bei den Wanderwegquerungen um Staatsstraßen handelt. Außerdem würden durch den beabsichtigten Trassenverlauf eigentumsrechtliche private Belange berührt, weil mindestens einer dieser Wanderwege über ein Privatgrundstück führt. Die Gemeinde Kunreuth könne daher die Klärung der Trassenverläufe nicht durchgängig rechtssicher herbeiführen, hieß es in der Sitzungsvorlage.

Einer dieser Wanderwege führe zum Beispiel mitten durch ein Betriebsgelände eines Teichwirts. Wie Bürgermeister Ernst Strian (DEM) unserer Zeitung auf Nachfrage erklärt, sei es durchaus begrüßenswert, wenn mit Fördermitteln der EU ein solches gemeindeübergreifendes Wanderleitsystem geschaffen werde. Man sei in Kunreuth daher auch nicht gegen dieses Leader-Projekt. Allerdings müsse man sich die Trassenführungen noch im Detail genauer anschauen.

„Wo gibt es noch kritische Stellen, was kann man noch verbessern?“, fragt Strian, beispielsweise auf dem Weg vom Hetzleser Berg aus zur Weingartser Kreuzung über die Staatsstraße. Hier sieht Strian Gefahren lauern, nicht nur für Fußgänger, sondern auch für Mountainbiker, die auch auf dieser Trasse fahren. Durch Weingarts an der Truppach entlang sei zwischen Weg und Straße auch kein Streifen.

Eine alternative Trassenführung wäre hier vielleicht Richtung Dobenreuth und Mittelehrenbach. Dazu sei er, Strian, auch schon mit seinem Leutenbacher Bürgermeisterkollegen Florian Kraft (FW) im Gespräch. Man habe sich die Gefahrenstellen inzwischen angeschaut. „Wer haftet, wenn dort was passiert?“, fragt sich Bürgermeister Strian.