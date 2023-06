Kürzlich beging einer der ältesten Krieger- und Soldatenvereine der Umgebung unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters Steffen Lipfert ein Doppeljubiläum. In Pretzfeld wurde das 150-jährige Bestehen des Vereins zusammen mit dem 130. Jahrestag der Fahnenweihe festlich begangen.

Nach der Kirchenparade zelebrierte Pfarrer Florian Stark den Dankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Kilian. Im Anschluss an das feierliche Totengedenken am Kriegerdenkmal, das von Salutschüssen begleitet wurde, fand sich die Festgemeinde in der örtlichen Turnhalle ein.

Ehrungen und Auszeichnungen

Im Rahmen der Veranstaltung wurden die Mitglieder Wolfgang Zöbelein, Norbert Stingl, Otfried Heinemann, Franz Hack, Peter Neuner, sowie die Böllerschützen Rudolf Wild und Hans Binöder für ihren Einsatz und die Treue zum Verein ausgezeichnet. Peter Schirmer erhielt für seine Treue und Verdienste zusätzlich eine der höchsten Ehrungen der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BSB) durch Michael Pieger überreicht.

Zur Ergänzung der geehrten Fahne wurden drei neue Fahnenbänder überreicht, darunter das Fahnenband „Morituri viventes obligant" (Die Toten verpflichtendie Lebenden) eine der höchsten Auszeichnungen des Volksbundes. Diese wurden vom Schirmherrn, Steffen Lipfert, durch Minister Glauber und von Robert Fischer , Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge , gestiftet. Für die musikalische Umrahmung sorgte der örtliche Musikverein , bei der Bewirtung unterstützte der Katholische Frauenbund.