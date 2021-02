Da war man gerade noch mit der eigenen Dornenhecke - einem Kunstwerk als Mahnmal für den wegen Corona darniederliegenden Kulturbetrieb vor dem Jungen Theater Forchheim (JTF) - beschäftigt, schon erhellt eine beflügelnde Hilfsaktion den Horizont. Robert Hübschmann, Co-Vorsitzender des JTF, ist begeistert von der Idee von Yvonne Brandner, gefaltete Origami-Kraniche im Schaufenster von Optik-Brandner mit einer Spende an das Theater zu honorieren. Für jeden Origami-Kranich, der bis zum 22. Februar abgegeben wird und den Schaufenster-Vögeln Gesellschaft leistet, spendet Brandner einen Euro an das JTF. Das Theater will mit der Spende ein Jugendtheaterprojekt realisieren, sobald dies wieder möglich ist. Als kleiner Gedankenaufhänger ziert auch den Heimbüro-Schreibtisch von JTF-Projektassistentin Sigrid Wagner ein Kranich: Der ist aber von der Teilnahme ausgeschlossen und bleibt als Glücksbringer zu Hause. Nun verfolgen die Theaterleute gespannt, wie viele bunte Vögel im Schaufenster landen. red