Das neue plastisch-elastische Solo-Theaterstück des „Philosokomikers“ Peter Spielbauer behandelt primär den Umstand, dass wir auf einer Kugel sitzen und durchs Weltall fliegen. Eine abstruse Situation! Wie gehen wir damit um? Dies will er am Samstag, 7. August, 20 Uhr, im Königsbad Forchheim klären. Veranstalter ist das Junge Theater Forchheim .

Spielbauer verdichtet laut Programmtext Lösungsvorschläge in „Pfitsch Göng“ – eine don-quichotische Übung mittels persönlicher Eckdaten zu kosmischen Koordinaten.

Tickets

Eintrittspreise: 18 Euro, ermäßigt 16 Euro. Karten gibt es bei allen an das Reservix-Ticketsystem angeschlossenen Vorverkaufsstellen, in Forchheim in der Lotto-Annahmestelle Kefferstein, Hornschuhallee 21, sowie online unter www.jtf.de. red