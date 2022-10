Am Freitag, 28. Oktober, um 20 Uhr kommt Irish Folk in das Kulturzentrum Jahnhalle, Jahnstraße 11 in Baiersdorf . Die Sängerin und Songwriterin Eleanor McEvoy macht mit ihrer Tour „Gimme More Wine“ Station in der Stadt.

In ihrer Heimat Irland längst ein Star, begeistert Eleanor McEvoy seit Jahren auch das deutsche Publikum. Es zahlt sich aus, dass die Irin mehrere Instrumente aus dem Effeff beherrscht, dass sie eine Stimme hat, die sich vom ersten Ton an einprägt, und dass sie es vermag, Texte zu schreiben, die zuerst unter die Haut und von dort direkt in Herz und Seele gehen.

Lange ist es her, seit sie das Lied „Only A Woman’s Heart“, eines der bekanntestes in der jüngeren irischen Folkmusikgeschichte, geschrieben hat. Damals war sie noch Mitglied der „Mary Black Band“. Bei ihren weltweiten Auftritten wird sie aber nach wie vor mit diesem berührenden Lied in Verbindung gebracht, das auch ein fester Bestandteil ihrer Liveauftritte ist.

Es würde jedoch viel zu kurz greifen, Eleanor McEvoy nur auf diesen Song und den damit verbundenen Erfolg zu reduzieren. Viel mehr Lieder hat sie seither geschrieben und auf mittlerweile 16 Alben veröffentlicht.

Die studierte Musikwissenschaftlerin wartet immer wieder mit musikhistorisch interessanten Projekten auf wie beispielsweise dem Thomas-Moore-Projekt, bei dem sie Lieder des namhaften irischen Songpoeten neu arrangiert hat.

Einlass ist um 19.30 Uhr (freie Platzwahl). Karten im Vorverkauf (19 Euro) gibt es online unter baiersdorf.de, unter Telefon 09133/7790-13 oder per E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit@baiersdorf.de. Karten können auch an der Abendkasse erworben werden (22 Euro). red