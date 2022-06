Der Kulturkreis lädt in Kooperation mit Kirchenmusik an St. Johannis am Pfingstmontag, 6. Juni, um 17 Uhr zu einem Konzert in die Emmauskirche am Kirchenweg ein. Das Trio Vita Sonante (Bild) präsentiert mit Dekanatskantorin Stephanie Spörl unter dem Motto „Hefata – Tu dich auf!“ ein abwechslungsreiches Konzertprogramm , in dem verschiedene Instrumente – unter anderem auch ein Alphorn – mit Orgel und Gesang in unterschiedlichen Arrangements erklingen. Werke aus alter Zeit stehen neben neuen zeitgenössischen Arrangements und transportieren unter anderem die Thematik des Pfingstfestes. Der Eintritt zum Konzert ist frei – Spenden sind willkommen. Foto: Veranstalter