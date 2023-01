Die „Blumengroup“, eine Theatergruppe des Jungen Theaters Forchheim , spielt in ihrer neuen Eigenproduktion eine Komödie mit Tiefgang: „Amphitryon or the origin of Hercules“. Erzählt wird in der von Heinrich von Kleist geschriebenen Tragikomödie eine Geschichte aus der griechischen Mythologie: die Geburt des Halbgottes Herkules. Unter dieser Oberfläche geht es um die Themen Identität, Wahrnehmung, Verirrung des Gefühls und Machtanmaßung. Beim „Amphitryon“ wird der klassische Theatertext mit (Casting-)Showelementen verknüpft. Unter der Regie von Janet Siering spielen Anna K. Nützel, Marianne Kunkel, Stella Zuber, Tamara Buchfelder, Anna Bühl und Marion Imiela. Termine im Jungen Theater, Kasernstraße 9, sind Samstag, 14. Januar, 20 Uhr, und Sonntag, 15. Januar, 17 Uhr. Weitere Vorstellungen finden am Samstag, 4. März, 20 Uhr, und Sonntag, 5. März, 17 Uhr, statt. Eintrittspreise: 12/ermäßigt 10 Euro. Karten unter jtf.de. Collage: Martin Borowski