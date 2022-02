Am Montagmorgen hat auf der Staatsstraße 2243 (Neunkirchen am Brand – Forchheim) aufgrund der Glätte eine 34-jährige Audi-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden 54-jährigen Fahrer eines Renaults kollidiert. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 20 000 Euro.