Nach drei Jahren Pause hat der Schützenverein Bavaria Effeltrich zum traditionellen Königsball geladen. Die zuletzt im Januar 2020 gekürten Majestäten wurden laut Pressemitteilung des Vereins unter den Klängen des Musikvereins und mit krachender Begleitung der Effeltricher Böllerschützen von zu Hause abgeholt. Während eines kleinen Umtrunks konnten sich die Teilnehmer des Fackelzugs schon mal in Stimmung bringen.

Der Vorsitzende Roland Adelfinger begrüßte die zahlreichen Gäste. Er bedankte sich bei den 68 Teilnehmer des Königsschießens und übergab das Wort an Schützenmeister Stefan Eckert. Neuer Schützenkönig wurde Roland Adelfinger mit einem respektablen 34,9-Teiler vor Jens Herzog mit einem 95,9-Teiler. Den Titel der Schützenkönigin sicherte sich mal wieder Katja Spörl mit einem beachtlichen 21-Teiler vor Tanja Hutterer mit einem 203,6-Teiler. Jugendkönig wurde Kevin Häfner mit einem 101,9-Teiler vor Mark Hinze mit einem 198,4-Teiler. Weitere preisträchtige Wettbewerbe wurden abgehalten. So setzte sich in der Meisterserie Stefan Leuker mit 102,3 Ringen vor Wolfgang Grau mit 100,9 Ringen durch. Die Meisterserie der Damen gewann Christine Bitter mit 100,8 Ringen vor Elisabeth Kupfer mit 99,8 Ringen.Die Meisterserie der Jugend gewann Jan Hinze mit 82,5 Ringen vor Andreas Lux mit 81,6 Ringen.

Herbert Pinzel holt die Festscheibe

Die Festscheibe erfreute sich der allgemeinen Beliebtheit, so dass es unter den ersten zwei ziemlich eng zuging. Herbert Pinzel hatte dabei das Glück auf seiner Seite und sicherte sich mit einem 35,8-Teiler vor Horst Hutterer mit einem 35,9 Teiler die begehrte Trophäe. Bei der Jugendfestscheibe hatte diesmal Andreas Lux mit einem 115,4-Teiler vor Jonas Hutterer mit einem 137,5-Teiler die Nase vorn. Milena Russo bekam die Wurstkette.

In der Disziplin „Meister aufgelegt“ sicherte sich Heidi Wolf mit 74,5 Ringen den ersten Platz. Die Glücksscheibe nannte Bernhard Bitter mit einem 34-Teiler vor Jens Herzog mit einem 45,2-Teiler sein Eigen. Die Jugendglücksscheibe erschoss sich Kevin Häfner mit einem 240,6-Teiler. Den Jugendwettkampfpokal sicherte sich Jan Hinze mit 284,83 Ringen. Der Sparkassenpokal ging an Kevin Häfner mit 896 Ringen. Die Passivscheibe erschoss sich dieses Jahr Manfred Mölkner mit einem 77,4-Teiler vor Stefan Stark mit einem 105-Teiler. Der Wanderpokal „Die alten Jungen“ (55 bis 65 Jahre) ging auch an Roland Adelfinger mit einem 248,2-Teiler. red