Die Sebastiani-Schützen konnten erstmals wieder die Inthronisierung ihrer Schützenkönige durchführen. Unter der Regie von Schützenmeister Karl Beiter, Joachim Weiß, Thomas Mauser und Ines Weiss wurde das Schießen absolviert.

Vorab wurden die sogenannten Altkönige mit Blasmusik und Böllerschüssen und einer großen Abordnung der Schützen, an der Spitze die Vorsitzende Elfriede Lindenberger, abgeholt und ins Thurner Schützenheim begleitet. Die jeweilige Laudatio an die Könige trug in origineller Gedichtform Karl Beiter vor.

An drei Schießtagen nahmen insgesamt 81 Schützen teil: 60 Luftgewehrschützen (darunter zwölf Jugendliche) sowie 21 Kleinkaliberschützen. Die ehemaligen Könige bekamen im voll besetzten Schützenheim eine Erinnerungsnadel. Danach erfolgte die Übergabe der gestifteten Pokale.

Den Jugendwanderpokal, gestiftet von Thomas Mauser, holte sich Jungschütze Luis Miske. Nikolas Kraus gewann als Lichtpunkt-Schülerkönig die Goldmedaille, Silber ging an Felix Zerreis und Bronze an Phillip Zerreis. Den Hochzeitskrug, gestiftet von Julia und Joachim Weiß, gewann Nina Freund. Maria Wagner holte sich den von Monika und Ludwig Lindenberger gestifteten goldenen Hochzeitspokal. Einen weiteren Geburtstagspokal, den Elfriede Lindenberger zur Verfügung stellte, gewann Karl Beiter.

Sowohl der Luftgewehrsonderpreis als auch der KK-Pistolensonderpreis ging an Armin Wagner. Einen von Christian Kalb gestifteten Pokal holte sich Vratislav Strnad. Den Schützenmeisterpokal von Karl Beiter errang Ines Weiss.

Den Höhepunkt des Abends bildete die Inthronisierung der Könige durch die Vereinsvorsitzende Elfriede Lindenberger und Thomas Mauser. Schützenkönigin wurde Andrea Weiss mit einem 109,6-Teiler. Bei den Herren gewann die Königswürde Karl Beiter mit einem 411,8-Teiler. Jugendkönig Luis Miske verteidigte seinen Titel (482,3). Den Titel bei den KK-Schützen errang Walter Lippert mit einem 203,4-Teiler.

Den Hauptpreis des Gabentisches erzielte bei den Luftgewehrschützen Armin Wagner mit dem besten Schuss des Wettbewerbes (17,7-Teiler) und bei den Jungschützen sein Sohn Simon Wagner (148,0). Beim Gabentisch der KK-Schützen hatte Walter Lippert mit 128 Ringen die erste Wahl. red