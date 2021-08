Der Markt Wiesenttal bekam für die Streitberger Muschelquellen-Anlage ein Investitionsprogramm von 20 000 Euro bewilligt und bekommt eine Förderung von circa 90 Prozent. Das Tretbecken wurde sandgestrahlt und wird derzeit frisch gestrichen.

Zur Kneippschen Lehre gehört auch ein Armbecken. Dieses wird auf der Anlage neu installiert. Der Quellzulauf wurde gefasst und eine neue Zuleitung zum Tretbecken verlegt. Dadurch wird ein stärkerer Durchlauf des frischen Quellwassers im Becken erreicht. Die gesamte Anlage samt Umfeld wird herausgeputzt und es werden Ruhebänke aufgestellt.

Die Muschelquelle ist Streitbergs „gute Stube“. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts erwachte der Ort mit seiner Molkenkuranstalt zu voller Blüte. Kurarzt Weber sorgte dafür, dass seinen anspruchsvollen Gästen neben den gepflegten Anlagen am Kurhaus auch bequeme Spazierwege in der Umgebung zur Verfügung standen. Es war die Geburtsstunde der Muschelquellen-Anlage und der Muschelquellen-Promenade. In Muggendorf wurde 1966 ein Kneippverein gegründet. Danach folgte der Bau einer Kneippanlage. Eine starke Frauengruppe aus Streitberg trat dem Muggendorfer Verein bei und schätzte besonders die Gymnastikstunden von Margot Oschatz. Bald wurde bei den Streitberger Frauen der Wunsch nach einer eigene Kneippanlage laut. Die Muschelquellen-Anlage mit ihren zahlreichen Quellen am Fuße der Martinswand war der ideale Standort.

Die Anlage fristete in den letzten Jahren nicht nur unter mächtigen Buchen, sondern auch von ihrem Zustand her ein ziemliches Schattendasein. So kam das Sonderförderprogramm „Kneipp“ anlässlich des 200. Geburtstages (1821) des Heilkundigen Kneipp aus Wörishofen gerade recht. hl