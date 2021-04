Anlässlich des 200. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp sollen in diesem Jahr viele Kneipp-Bäder in neuem Glanz erstrahlen. Zu verdanken ist dies dem Sonderprogramm „Touristische Infrastruktur Kneipp-Anlagen“ des bayerischen Wirtschaftsministeriums, das laut Pressemitteilung Kommunen in ganz Bayern beim Ausbau und der Modernisierung von Kneipp-Anlagen fördert.

Die ersten 19 Projekte können bereits jetzt realisiert werden. „Die Förderbescheide werden in dieser Woche von den Bezirksregierungen verschickt. So können die Gemeinden zeitnah damit starten, ihre gesundheitstouristische Infrastruktur im Kneipp-Jahr 2021 auf den allerneuesten Stand zu bringen“, sagt Thorsten Glauber (FW), MdL und Staatsminister aus Pinzberg. Die ersten Förderbescheide gehen unter anderem an die Kommunen Hersbruck und Pottenstein. Diese und weitere Gemeinden können ihre eingereichten Projekte zügig verwirklichen.

Im Rahmen des Sonderprogramms werden aktuell 106 Kneipp-Projekte mit insgesamt 1,5 Millionen Euro gefördert. So können in der Fränkischen Schweiz demnächst auch die Kommunen Wiesenttal, Ebermannstadt, Waischenfeld und Heiligenstadt ihre Projekte angehen.

Große Nachfrage: 174 Anträge

Um der großen Nachfrage gerecht zu werden – insgesamt gingen laut Ministerium bis zum Ablauf der Antragsfrist am 30. November 2020 174 Anträge ein – wurde das Programm um eine Million Euro aufgestockt. Insgesamt steht jetzt ein Fördervolumen von 2,5 Millionen Euro für die Ertüchtigung von Kneipp-Anlagen zur Verfügung. Gleichzeitig prüfen die Bezirksregierungen in den kommenden Wochen abschließend alle weiteren Anträge. „Als Landtagsabgeordneter habe ich mich für diese Initiative eingesetzt, um gezielt Akzente für den Tourismus und die Bürger in unserer Region zu setzen“, erklärt Glauber weiter, „das war uns Freien Wählern von Anfang an ein großes Anliegen, denn die Verbesserung der Kneipp-Anlagen trägt immens zur Attraktivität unserer Region bei. Gerade in dieser Zeit, in der uns die Pandemie viel abverlangt, trägt eine gut ausgebaute Kneipp-Infrastruktur dem Bedürfnis vieler Menschen nach gesundheitsfördernder Erholung Rechnung.“ Das Sonderprogramm basiert auf den Richtlinien zur Förderung von öffentlichen touristischen Infrastruktureinrichtungen. Die Höhe der Förderung hängt davon ab, wie viel Geld eine Gemeinde selbst in ihre Kneipp-Anlage investiert. Die Eigenbeteiligung bei den Projekten beträgt mindestens zehn Prozent. Das Programm sieht die Förderung von Errichtung, Erweiterung, Instandsetzung sowie Umbau und Modernisierung jener öffentlich zugänglichen Kneipp-Anlagen vor, die von allen Gästen kostenfrei genutzt werden können. red