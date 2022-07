Am Sonntag, 31. Juli, findet um 10 Uhr in der Klosterkirche St. Anton in Forchheim eine denkwürdige Eucharistiefeier statt. Chor und Orchester laden zu einem Dankgottesdienst ein, den der Provinzial der Redemptoristen, Pater Edmund Hipp, zelebrieren wird. Dazu gibt es drei Anlässe.

Das Fest des heiligen Alfons von Liguori (1. August), dem Ordensgründer der Redemptoristen, wurde schon immer feierlich begangen. Zudem können in diesem Jahr der Klosterchor auf 100 Jahre und das Orchester auf 75 Jahre verdienstvolles Wirken zurückblicken.

Für die Kirchengemeinde St. Anton ist das auch ein Anlass, danke zu sagen. Chorleiter Franz-Josef Saam legt nach 52 Jahren sein Amt aus Alters- und gesundheitlichen Gründen nieder. Nach dem Gottesdienst ist für den Klosterchor, das Orchester und die Angehörigen in der ersten Etage (Sakristei) ein Empfang anberaumt.

Bach und Händel

Die Chorproben sind eingestellt, ein Nachfolger als Chorleiter ist nicht in Sicht. Franz-Josef Saam wird aber weiterhin zu den Gottesdiensten am Mittwoch und am Samstagabend die Orgel spielen. Für den Dankgottesdienst ist die Probenarbeit gut vorangegangen.

„Es hat sich ein stattlicher Chor samt Orchester zusammengefunden, der probt eifrig, so dass es mir Freude macht. Doch spüre ich auch, dass meine Kräfte nachlassen und es Zeit wird zum Aufhören“ sagt der scheidende Chorleiter . Dargeboten wird die Choralmesse „Missa de Angelis“. „Soli Deo gloria – Gott allein die Ehre“, unter diesem Leitspruch stand und steht die Kirchenmusik in St. Antonius. Es begann 1922, als eine Gruppe von Mädchen sich fand, um mit Oberlehrer Friedrich Marienlieder bei einer Maiandacht mehrstimmig zu singen. Singen steckt an. So kamen noch junge Männer dazu, so dass ein gemischter Chor daraus erwuchs. Dieser fand seine Heimat in der Kirche der Redemptoristen, die die begeisterte Gruppe betreuten und förderten.

Pater Martin Weishaupt, ein musikbegabter Redemptorist aus Schwaben, führte den Chor zu einer Blüte. Sein Vorbild zog dann auch nach dem Krieg 1947 Musiker an, so dass lateinische Orchestermessen aufgeführt werden konnten. Die Schüler des Juvenats sangen regelmäßig an den Sonntagen gregorianischen Choral. Hier kam erstmals als Organist der 14-jährige Schüler Franz-Josef Saam dazu, der 1969 als junger Lehrer Pater Weishaupt als Chorleiter ablöste. Dank seines Talentes und seiner Fähigkeit, die Mitglieder für den sakralen Chorgesang zu begeistern, aber auch in seiner freundschaftlichen, fast väterlichen Führung brachten der Klosterchor und das Orchester in all den Jahren reichlich Früchte für viele kirchenmusikalische Höhepunkte hervor.