Weltpremiere im Internet: Erstmals in ihrer knapp tausendjährigen Geschichte laden die bayerischen Klosterbrauereien zu einer gemeinsamen Onlineverkostung – und zwar am Donnerstag, 8. Dezember, ab 19 Uhr. Daran teilnehmen können alle, die in die faszinierende Welt der klösterlichen Braukunst eintauchen wollen.

Die Klosterbrauereien aus Aldersbach in Niederbayern, Baumburg in Oberbayern, Kemnath in der Oberpfalz, Weißenohe in Oberfranken und Weltenburg in Niederbayern präsentieren an diesem Tag jeweils zwei für ihr Haus typische Biere und degustieren sie gemeinsam mit den Teilnehmern. Das Besondere dabei: Die Braumeister persönlich verkosten mit den Bierfans ihre Biere – live aus dem Sudhaus. Die Bandbreite reicht dabei von Hellem und Weißbier bis zu kräftigen Bockbieren. Darüber hinaus gibt es viel Hintergrundinformationen zu den einzelnen Brauereien sowie zur Geschichte der Klosterbrauereien.

Die Teilnahme kostet 29,90 Euro pro Person. Anmeldungen sind möglich unter hier-gibts-bier.de (Rubrik: Geschenke, Unterrubrik: Biertasting buchen). Der für die Teilnahme erforderliche Link wird nach erfolgter Anmeldung zugesandt. red