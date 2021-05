In der Synagoge Ermreuth gibt am Sonntag, 6. Juni, 18 Uhr, das Duo „Azind“ ein Konzert mit traditioneller Klezmer-Musik. Das Duo bilden Alina Bauer (Geige, Mandola) und Nicolaas Cottenie (Geige, Akkordeon).

Azind ist das jiddische Wort für „jetzt“. In seinem abwechslungsreichen Programm bietet das gerade gebildete Duo einen Einblick in die reiche jüdische Musiktradition Osteuropas und nimmt den Zuhörer mit in eine imaginäre Vergangenheit und holt Vergangenes ins „Jetzt“.

Der Eintritt beträgt 15 Euro. Anmeldung und Kartenreservierung unter Telefon 09134/70541. Einlass ist ab 17.30 Uhr nur mit Mund-Nasenschutz und für angemeldete Personen. Da sich der Inzidenzwert jederzeit ändern könnte, wird gebeten, kurzfristige Absagen der Internetseite www.synagoge-museum-ermreuth.de zu entnehmen. red