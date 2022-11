Das Regionalbudget zählt zu den beliebtesten Förderungen der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE). Mit dem Regionalbudget fördern die Ämter für ländliche Entwicklung Gemeinden, die sich freiwillig im Rahmen einer ILE zusammengeschlossen haben. Dadurch sollen eine engagierte und aktive eigenverantwortliche ländliche Entwicklung unterstützt und die regionale Identität gestärkt werden.

Mit Unterstützung des Amtes für ländliche Entwicklung Oberfranken legt die ILE „Fränkische Schweiz aktiv“ auch für 2023 ein neues Regionalbudget auf. Diese ILE ist ein Zusammenschluss der Kommunen Ebermannstadt, Gößweinstein, Kirchehrenbach, Kunreuth, Leutenbach, Pinzberg, Pretzfeld, Unterleinleiter, Waischenfeld, Weilersbach, Wiesenthau und Wiesenttal. Aufgrund der großen Nachfrage wurde nach ILE-Angaben die Bewerbungsfrist verlängert: Anträge sind jetzt möglich bis zum 21. November.

Voraussetzung ist, dass die Projekte innerhalb des ILE-Gebietes stattfinden, noch nicht begonnen wurden und von einem Entscheidungsgremium anhand der Auswahlkriterien ausgewählt werden.

Antragsteller können zum Beispiel Vereine, Privatpersonen, Unternehmer, Kirchen oder Kommunen sein. Das zu fördernde Projekt muss zwischen 625 und 20.000 Euro (netto) kosten und eines oder mehrere Ziele der ILE unterstützen. Projekte können zum Beispiel die Erweiterung eines Spielplatzes oder die Neugestaltung eines Dorfplatzes sein. Mit dem Regionalbudget können Kleinprojekte durchgeführt werden, die der Umsetzung des Konzepts der ILE dienen.

Gefördert werden 70 Prozent der förderfähigen Nettokosten. Das entspricht etwa 60 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten. Ein Projekt kann mit höchstens 10.000 Euro gefördert werden.

Bewerbungen an die ILE

Wer sich um eine Förderung bewerben möchte, kann sich direkt an die ILE Geschäftsstelle in Ebermannstadt wenden. Eine Antragstellung ist ausschließlich per E-Mail an corinna.brauer@ile-fsa.de möglich.

Die Durchführung und Abrechnung des Projektes erfolgt von Januar bis September 2023.

Informationen und Antragsformulare finden sich unter ile-fsa.de. red