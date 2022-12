Emma Buschhaus von der Grundschule Reuth, Max Tücking von der Anna Grundschule aus Forchheim und Tammo Hildebrand aus Hausen sind die drei Sieger der Oberfränkischen Mathematikmeisterschaften im Schulamtsbezirk Forchheim .

Das geht aus einer Pressemitteilung des Organisators hervor. Mit ihrem Sieg vertreten die drei Viertklässler nun den Landkreis Forchheim bei den Meisterschaften auf Oberfrankenebene.

29 Kinder traten an

Die zweite Runde der Mathematikmeisterschaft im Schulamtsbezirk Forchheim wurde an der Grundschule in Reuth durchgeführt. Hier traten 29 Jungen und Mädchen der vierten Schulklassen aus insgesamt 16 Landkreisschulen an, die an ihrer jeweiligen Schule die erste Runde gewonnen hatten.

Gelöst werden mussten anspruchsvolle mathematische Aufgaben. Bereits zu Beginn der Arbeitsphase zeigten viele angestrengte Gesichter der teilnehmenden Kinder, wie knifflig die Aufgabenstellungen waren.Organisator Ulrich Löhr beglückwünschte alle Mädchen und Jungen dazu, als Sieger der ersten Runde so weit gekommen zu sein und betonte mehrmals den hohen Schwierigkeitsgrad der Aufgaben und die guten Leistungen der Kinder. Als Belohnung erhielten alle Teilnehmer von Schulrat Markus Hahn und Ulrich Löhr eine Urkunde, eine Plakette und ein Knobelspiel. Die beiden Erstplatzierten bekamen zusätzlich jeweils einen Pokal.

Hahn bedankte sich bei den Eltern für die Unterstützung ihrer Kinder und bei den teilnehmenden Schulen für die umfangreichen Vorarbeiten. Besonderen Dank sprach er den Kollegen aus, die in ihrer Freizeit in der Jury mitgewirkt hatten. Erkenntlich zeigte er sich auch gegenüber der gastgebenden Schule Reuth mit ihrer Schulleitung, Bettina Lander und Ute Sturany.

Finanziell unterstützt wurde der Mathematik-Wettbewerb, wie schon in den vergangenen Jahren, von der Sparkasse Forchheim , ohne die eine solche Auszeichnung der Kinder nicht möglich gewesen wäre. red