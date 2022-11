Die faszinierende Musik des Orients , betörende Melodien aus Arabien, eigene Kompositionen und virtuose Improvisationen spielt am Sonntag, 6. November, um 17 Uhr das Ensemble „Sounds of the orient“ in der Synagoge Ermreuth . Die Besetzung: Gilbert Yammine (Kanun), Rainer Glas (Bass), Hubert Winter (Saxofon, Flöte, Klarinette) und Osman Öksüzoglu (Ney, Bendir, Tef). Der libanesische Kanun-Meister Gilbert Yammine zählt zu den profiliertesten Virtuosen auf seinem Instrument. Seine Melange mit arabisch-orientalischer Musik und orientalischem Jazz begeistert das Publikum. Der Eintritt kostet 15 Euro, Kartenreservierung unter Telefon 09134/70541. Foto: Rainer Glas