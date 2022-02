Die Informationen des Bürgermeisters gegen Ende jeder Gemeinderatssitzung sind obligatorisch. Doch diesmal überraschte Michael Bayer die Räte in Hetzles mit der Mitteilung, dass der erst Anfang Februar 2022 fertiggestellte Kita-Neubau schon wieder zu klein ist.

Die Entwicklung der Kinderzahlen ist von 74 auf 91 für das Kita-Jahr 2022/23 angewachsen. „Wir haben mehr Kinder, als Plätze zur Verfügung stehen“, erklärte Bayer . Woher kommen derzeit die hohen Bedarfszahlen, fragte sich so mancher Gemeinderat . Ist es eine Folge der aktuellen Bautätigkeit oder haben viele die Bedarfsanalyse nicht abgegeben? Soll man noch einmal erweitern oder werden wieder Container benötigt, um die erhöhte Nachfrage abzufedern,, wurde nachgefragt.

Bürgermeister Bayer überlegte, ob man den alten Kindergarten vorübergehend aktivieren sollte, nicht dauerhaft. Ebenfalls angesprochen wurden Container. Die Gemeinde sei mit vielen Akteuren im Austausch, um eine möglichst ideale Lösung zu finden, erklärte Bürgermeister Bayer abschließend.

Marode Brücke

Wie es mit der Brücke „Weidengarten I“ in Hetzles weitergeht, das erläuterte Stefan Wolfrum vom gleichnamigen Planungsbüro aus Nürnberg. Die derzeit nur eingeschränkt befahrbare Brücke soll abgerissen und so schnell wie möglich durch einen Neubau ersetzt werden. Wie Wolfrum ausführte, sind die Widerlager sehr marode und teilweise sogar unterspült. Die auf den Widerlagern liegende Betonplatte ist sehr rissig und liegt zum Teil hohl auf. Am Überbau sind aufgrund minderwertigen Betons große Stücke ausgebrochen. Zum maroden Zustand hätten auch große Mengen von Chloriden beigetragen.

Für Müll- und Feuerwehrfahrzeuge ist die Brücke nicht mehr befahrbar. Wolfrum wies darauf hin, dass die Brücke am Ende ihrer Lebenszeit und eine Sanierung nicht zielführend sei. Auch ein vorgelegtes Bodengutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Tragfähigkeit der Brücke nicht mehr gegeben ist; das Brückengeländer müsste ebenfalls erneuert werden.

Abriss und Behelfsbrücke

Bevor mit dem Abriss begonnen wird, sollte auf alle Fälle eine Behelfsbrücke errichtet werden, um zu gewährleisten, dass die Anwohner ihre Häuser fußläufig erreichen können, da mit einer längeren Bauzeit zu rechnen sei, sagte Bürgermeister Michael Bayer . „Wichtig ist für uns, dass wir im Rahmen der Planung die Anwohner mitnehmen, die ärztliche Notversorgung sowie Müllentsorgung sicherstellen. Sobald eine Entwurfsplanung vorliegt, werden die Anwohner zeitnah davon unterrichtet“, erläuterte Bayer .

„Kann man die Bauzeit für den Neubau der Brücke schon benennen?“, fragte Ratsmitglied Martin Singer. „Aus heutiger Sicht ist es noch nicht möglich, einen genauen Zeitablauf festzulegen, da wir uns erst in der Planungsphase befinden und etliche Parameter noch zu ermitteln sind“, antwortete Wolfrum.

Nach den Kosten gefragt, meinte der Planer, jetzt konkrete Zahlen zu nennen, würde bedeuten, im Nebel zu stochern. Verbindliche Zahlen zu den Kosten seien erst nach der Ausschreibung der Gewerke möglich. Nach dieser Information vergaben die Räte einstimmig die Objekt- und Tragwerksplanung für ein neues Brückenbauwerk an das Ingenieurbüro Wolfrum.

Nachdem im vergangenen Jahr die Firma Brochier sämtliche gemeindeeigenen Abwasserkanäle per Kamerabefahrung überprüft und in einem digitalen Kanalkataster erfasst hatte, folgen nun als nächste Schritte die Kanalsanierungen. Die Firma, welche ein entsprechendes Sanierungskonzept erarbeitet hat, beauftragte der Gemeinderat auch mit der Planung und Durchführung der Sanierung. Für das laufende Jahr wird ein Gesamtbudget für die akute Kanalsanierung in Höhe von 51 472 Euro bereitgestellt.

„Auf den Schreibtischen in der Verwaltung und in unseren Köpfen liegen große Projekte, die fertiggestellt werden dürfen und müssen“, sagte Bürgermeister Bayer zu Beginn der Haushaltsvorbesprechung. Er listete Projekte auf, die noch heuer fertiggestellt werden müssen. Erwähnt wurde die Außenanlage bei der Erweiterung der Kita, die Projektierung für den Hochwasserschutz sowie die Sanierung des Kanalnetzes. Daneben nannte Bayer auch den Gigabitausbau in der Gemeinde.