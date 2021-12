Für die Kinder der Kita Gerhardinger in Forchheim ist es immer etwas Besonderes, in der Vorweihnachtszeit Freude zu bereiten. Deshalb ist es eine lieb gewonnene Tradition, dass alle Gruppen kurz vor dem Weihnachtsfest zum Amt für Jugend, Bildung, Sport und Soziales in die Schulstraße kommen und Weihnachtslieder singen.

In diesem Jahr liefen die Kinder auf Einladung von Quartiersmanagerin Melanie Schneider auch zum Katharinenspital und sangen dort drei Weihnachtslieder. Die Freude war überall sehr groß und sichtbar. „Für die Kinder ist das Weihnachtssingen immer ein besonderes Erlebnis, sie bringen Freude und lernen dabei auch, sich vor einem Publikum zu zeigen. Das stärkt natürlich das Selbstvertrauen“, sagt Monika Kaiser, Leiterin der Kita Ger-hardinger.

Auch im Kinderhort Sattlertor fand eine besondere Weihnachtsaktion statt. Weil aufgrund der Corona-Lage keine gemeinsame Weihnachtsfeier der Hortfamilien stattfinden konnte, entstand die Idee eines „Adventswegs“ mit weihnachtlichen Mitmachstationen. Die Hortkinder durften mit ihren Familien diesen besonderen Weg am späten Nachmittag gehen. Mit Taschenlampen und Handy ausgerüstet führte der Weg vom Haupthaus in der Karolingerstraße über die Dependance in der Stauffenbergstraße Richtung Kanal und über den Schießanger zurück. Auf dem Adventsweg gab es unter anderem Rätselstationen, besinnliche Geschichten und Lieder, Wintergymnastik, eine Vogelfutterstation und eine nostalgische Postkartenstation zu entdecken. So konnten sich die Teilnehmer zwar familienweise, aber doch irgendwie zusammen auf den Weg Richtung Weihnachten machen. red