Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Forchheim St. Johannis lädt zur ersten Orgelandacht in diesem Jahr ein. Der Kirchenmusikdirektor Reinhold Schelter, Dekanatskantor im Dekanat Wunsiedel, wird am Freitag, 18. Februar, 19 Uhr, die Andachtsreihe „40 Minuten Orgelmusik auf der Walcker-Orgel“ 2022 eröffnen.

Zu hören sind Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy , Alexandre Guilmant, Joseph Rheinberger, Theodore Salome und Robert Schumann im Wechsel mit Textlesungen der Dekanatskantorin Stephanie Spörl.

Reinhold Schelter wurde 1965 in Kronach geboren. Mit neun Jahren erhielt er ersten Instrumentalunterricht. Nach seiner Schulzeit in Wunsiedel studierte er an der Fachakademie für Evangelische Kirchenmusik in Bayreuth mit Abschluss der kirchenmusikalischen B-Prüfung und der staatlichen Musiklehrerprüfung (Fach Klavier). Von 1989 bis 1994 war er Kantor in Kirchenlamitz, anschließend von 1994 bis 2002 Stadtkantor in Lauf a. d. Pegnitz. Seit September 2002 ist Reinhold Schelter Bezirkskantor im Dekanat Wunsiedel. 2018 wurde ihm von der evangelisch-lutherischen Landeskirche Bayern der Titel Kirchenmusikdirektor verliehen.

Eintritt: auf Spendenbasis. Alle kirchenmusikalischen Angebote finden sich im Internet unter www.forchheim-evangelisch.de/musik-kunst. red