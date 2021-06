Nachdem Kirchenführungen wieder erlaubt sind, findet in der Basilika Gößweinstein an jedem Freitag um 10 Uhr eine Führung durch die Basilika mit anschließendem Orgelkonzert mit Georg Schäffner statt. Führungen im Wallfahrtsmuseum mit Regina Urban gibt es jeweils am Mittwoch um 11 Uhr. Karten zu beiden Veranstaltungen sind im Wallfahrtsmuseum und im katholischen Pfarramt Gößweinstein erhältlich. red