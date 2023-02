Nach acht Jahren hieß es kürzlich Abschied nehmen von Pfarrer Oliver Schütz. Er hatte die Pfarreien Kirchehrenbach , Leutenbach und Weilersbach mit den dazugehörenden Filialen in Reifenberg, St Moritz und Mittelehrenbach betreut.

Mit den Ministranten aus allen Pfarreien erfolgte der feierliche Einzug in die Pfarrkirche St. Bartholomäus. Der Dankgottesdienst erfolgte gemeinsam mit Pfarrer Florian Stark, Pfarrer Michael Gehret, Pfarrvikar Thomas Muttam und Pater Daniel Bara. Mit dabei war auch Pfarrer Hans Lyer aus Bamberg, der Pfarrer Schütz in den vergangenen Monaten begleitet hatte und auch die Predigt für den Gottesdienst übernommen hatte.

Pfarrer Schütz ging in seiner Begrüßung nochmals auf seine gesundheitliche Situation in den vergangenen Monaten ein. In seiner Predigt erinnerte Pfarrer Lyer dann daran, dass er vor gut einem halben Jahr schon einmal hier stand und die Gottesdienstbesucher darüber informierte, dass es sich um ein gutes Zeichen handele, wenn sich jemand auf den Weg macht, um wieder gesund zu werden. Dies sei das gute Recht eines jeden und seine Aufgabe sei es, Priester und Diakone dabei zu unterstützen.

Als Leitender Pfarrer dankte Pfarrer Florian Stark für achtjährige seelsorgliche Tätigkeit in den drei Pfarrgemeinden sowie im Seelsorgebereich „Ehrenbürg“ beziehungsweise „Fränkische Schweiz“ sowie im Dekanat. Pfarrer Schütz erhält ab Februar einen seelsorgerlichen Auftrag im Seelsorgebereich Steigerwald. Hierfür und für die weitere Zukunft wünschte Stark ihm Gottes Segen. red