Im Forchheimer Kino läuft derzeit „Der einzig wahre Pflegefilm – so geht Pflege (-ausbildung) in Forchheim “ im Vorprogramm. Die Idee dahinter: Den Pflegeberuf ungeschminkt und authentisch präsentieren.

Neun Auszubildende haben mit professioneller Unterstützung von Hartmut Altenpohl und Andres Müller, Filmemachern aus der Fränkischen Schweiz, das Drehbuch entwickelt und das Storyboard erarbeitet. Die angehenden Pflegefachkräfte standen auch selbst vor der Kamera.

Als Hauptdarstellerin singt mit Tabea Böhme, eine angehende Pflegefachfrau vom Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz, den eigens komponierten Rap-Song.

Andreas Schneider, Leiter der Berufsfachschule für Pflege am Klinikum Forchheim , der das innovative Filmprojekt in seiner Funktion als Vorstand des Ausbildungsverbundes „ Pflege der Region Forchheim “ auf den Weg gebracht hat, dankte Manuela Dengler-Redlin für die kostenfreie Filmpräsentation im Kino Forchheim .

„Mit diesem humorvoll-selbstironischen Film greifen wir ein ernstes Thema auf: Die zunehmende Pflegebedürftigkeit der Menschen und der sich daraus weiter verschärfende Fachkräftemangel in der Pflege “, erklärte Schneider.

Die nächste Ausbildung für Pflegefachkräfte beginnt im Herbst an den Schulen des Ausbildungsverbundes „ Pflege der Region Forchheim “ in Eggolsheim und Forchheim und bei den Verbundpartnern. Wer die angehenden Pflegekräfte aus dem Film kennenlernen möchte, ist zum Stand des Pflegeverbundes auf der Ausbildungsmesse am 29. April in Forchheim eingeladen. red