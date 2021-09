Gerade einmal 18 Monate nach dem ersten Spatenstich wurde die katholische Kindertagesstätte „St. Laurentius“ in Betrieb genommen. In der komplett neu gebauten Einrichtung, nur einen Steinwurf vom alten Kindergarten entfernt, direkt neben der Kirche, ist ausreichend Platz für eine Kindergartengruppe , eine altersgemischte Gruppe und eine Krippengruppe. „55 Kinder können wir in Wimmelbach nun unterbringen. Wir haben damit ausreichend Betreuungsplätze für unsere Kinder in der Gemeinde geschaffen und vernünftig in die Zukunft investiert“, zeigt sich Bürgermeister Bernd Ruppert bei seiner Stippvisite nach der Öffnung der Kita zum neuen Kindergartenjahr zufrieden. „Die offizielle Einweihung durch Pfarrer Klaus Weigand findet am 3. Oktober statt.“

Die Kita „St. Laurentius“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde und der Kirche. Die politische Gemeinde hat die Bauträgerschaft des neuen Gebäudes . Von den rund 2,6 Millionen Euro an Baukosten blieben nach Abzug der Fördermittel noch etwa eine Million Euro zur Finanzierung durch die Gemeinde Hausen übrig. Die Betriebsträgerschaft obliegt der Kirchenstiftung Wimmelbach . Sie ist auch für das achtköpfige pädagogische Personal verantwortlich. Kita-Leiterin ist Monika Köhler; sie führte zuvor auch schon lange Zeit den alten Kindergarten, der vor 35 Jahren gegründet wurde.

„Mit einem kindgerechten Lernumfeld – orientiert an der Einzigartigkeit jedes einzelnen Kindes – begleiten und unterstützen wir die Kinder, so dass sie sich zu selbstständigen, selbstbewussten und sozial kompetenten Persönlichkeiten entwickeln können“, erläutert Köhler das Konzept im neuen Heim. Neben den drei Gruppenräumen stehen für die pädagogische Arbeit ein Mehrzweckraum und eine Kreativwerkstatt zur Verfügung. Der „Elternwarteraum“ wird auch als Musikraum und Kinderbücherei genutzt. Eine Küche mit anschließendem Speiseraum rundet das Baukonzept ab.