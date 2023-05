Einer der schönsten Fleckchen Reifenbergs gehört den Kindern : der neue Spielplatz Reifenberg am Rande des Wohngebietes .

Idyllisch eingebettet in die Natur mit einem herrlichen Blick ins Wiesenttal liegt er zudem am Wanderweg „Kulturerlebnis Fränkische Schweiz“. Er soll als Treffpunkt nicht nur für den Nachwuchs aus dem kleinen Bergdorf dienen. Er soll auch eine Begegnungsmöglichkeit für alle Generationen sein. Schaukel, Rutsche, Klettergerüst und Wippe stehen schon bereit.

Außerdem wurde der Spielplatz mit einem Pavillon und Sitzmöglichkeiten ausgestattet. Dafür wurden 20.000 Euro aufgewendet (aus Spendengeldern, einem Teilertrag der Corona-Teststation und durch die Gemeinde). Doch ohne die ehrenamtliche Unterstützung einer aus Reifenberger Vereinsmitgliedern bestehenden Elterninitiative, die in ungezählten Stunden selbst anpackte, wäre kein so schmuckes Kinderparadies entstanden, das auch von der Leader-Aktionsgruppe „Kulturerlebnis Fränkische Schweiz“ mit 2500 Euro gefördert wurde. Bei einem Treffen am Spielplatz freute sich Leader-Managerin Marion Rossa-Schuster über das Engagement der Reifenberger Helfer. Ein wichtiges Ziel der lokalen Entwicklungspolitik sei, die Orte im Landkreis Forchheim attraktiv mit optimaler Infrastruktur und Lebensqualität zu erhalten und ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern. Dieses Ziel werde mit dem Projekt Spielplatz Reifenberg verwirklicht, sagte Rossa-Schuster.

Auch die Pflege und der Unterhalt des Projekts seien sichergestellt und würden von der Elterninitiative übernommen. Auch Bürgermeister Marco Friepes war voll des Lobes über die Zusammenarbeit bei der Umsetzung dieses Projekts.

