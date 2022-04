In vielen Kindern und Jugendlichen schlummern musikalische Talente . Oft bleiben diese Talente unentdeckt. Manchmal fehlen die Menschen, die ihnen den Zugang zur Musik eröffnen oder auch die Instrumente. Mit Smartphone und Tablet hingegen kennen sich die meisten Kinder und Jugendlichen gut aus, sie gehören zu ihrem Alltag. Dass man mit diesen Mobilgeräten aber nicht nur chatten oder spielen kann, sondern mit einem breiten Angebot an zum Teil kostenlosen Musikapps auch musikalisch kreativ werden kann, dass wissen nur wenige. Nun kennen sich darin aber die Eggolsheimer Kinder gut aus.

Der in Berlin ansässige Verein „App2music“ entwickelt und realisiert bereits seit 2018 im Rahmen von „Kultur macht stark. Bündnis für Bildung“ eine Reihe von bundesweiten musikalischen Bildungsangeboten mit Tablets und Smartphones. Der Jugendpflegerin Teresa Borek gelang es, dieses Angebot nach Eggolsheim zu holen. In den Osterferien wurden die Teilnehmer in vier Tagen zu kleinen Musikern , indem sie ausgestattet mit Tablets verschiedene Klänge erforschten und sammelten, diese dann weiterverarbeiteten und somit ganz einfach ihre eigenen Tracks erstellten. Angeleitet durch die beiden Künstler Jutta und René erfuhren die Teilnehmer, wie das sogenannte Beatmaking funktioniert. Durch verschiedene Apps wurde den Teilnehmern spielerisch beigebracht, mit musiktheoretischem Wissen umzugehen und dieses umzusetzen. Den Abschluss bildete ein von den Teilnehmern auf die Beine gestelltes Konzert für Familie und Freunde. red