Seit Generationen wird in Weilersbach Tradition und Brauchtum groß geschrieben, auch beim SV Gloria Weilersbach . Da wurde wieder bei herrlichem Sommerwetter die Sportlerkirchweih mit einem abwechslungsreichen sportlichen und unterhaltsamen

Programm gefeiert.

So war der „Kinderbetzenaustanz“ einer der Höhepunkte, der zahlreiche Zuschauer anlockte. Die Mädchen hatten sich mit farbenfrohen Dirndln bei der Familie Nützel in der Sportplatzstraße hübsch und fesch gemacht. Die Jungs in weißen Hemden und weißen Schürzen trafen sich indes zum Abmarsch am Sportgelände, bevor sie mit einem Bollerwagen mit Apfelsaft und den Weilersbacher Musikanten losmarschierten, um ihre Partnerinnen abzuholen.

Elf Kinderpärchen tanzten am A-Platz um den Tisch mit dem tickenden Wecker, während der begehrte Blumenstrauß unter den Kindern die Runde machte. Den Takt dazu gaben die Weilersbacher Musikanten an. Als der Wecker schrillte, hielten Marlena Merz und Luca Seidel den Blumenstrauß in ihren Händen und wurden somit das Gewinnerpaar. Mit einem Siegertanz der beiden endete der Kindertanz, ehe sie von den anderen Tanzpaaren zu ihrem Platz zurückgetragen wurden.

Es war ein erfreulicher Anblick, die Begeisterung der Kinder zu sehen, aber auch, wie sie mit dem Brauchtum vertraut gemacht und wie sie in die Dorfgemeinschaft eingebettet werden. Damit alles so prima geklappt hat, dazu haben Sonja Friepes und Birgit Amon beigetragen. Sie hatten mit den Kindern den Ablauf eingeübt und auch alles organisiert. dia