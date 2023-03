Die Vorschulkinder des gemeindlichen Kindergartens in Trailsdorf haben die Tradition des Osterbrunnenschmückens praktiziert. Gemeinsam mit Kindergartenleiterin Caroline Nedoma und Conny Schmidt bemalten die jungen Künstler und Künstlerinnen über 60 echte Hühnereierschalen selbst und schmückten damit den Brunnen in der Ortsmitte. Anleitung bekamen sie dabei von der örtlichen Gemeinderätin Claudia Kraus, die sich schon seit vielen Jahren um das Schmücken des Ortsbrunnens an Ostern kümmert. Die Kindergartenkinder lernten dabei auch, wie wichtig sauberes Wasser ist und dass es als kostbares Gut nicht überall auf der Welt so selbstverständlich vorhanden ist. Und sie erfuhren auch, dass der Trailsdorfer Ortsbrunnen vor 14 Jahren anlässlich der 900-Jahr-Feier des Dorfes an alter Stelle als Denkmal zur Erinnerung an die damals so wichtige Wasserentnahmestelle wiedererrichtet wurde.

Foto: Mathias Erlwein