„Erneuerbare Energien“ war das Thema des Malwettbewerbs, welchen die Stadtwerke Ebermannstadt gemeinsam mit dem Büro für Jugendarbeit im Rahmen der Themenwochen Strom vom Team Energiewende Bayern im Juli organisiert haben.

Insgesamt fünf Kunstwerke wurden eingereicht, welche von einer unabhängigen Jury in den Alterskategorien bis elf Jahre und zwölf bis 17 Jahre bewertet wurden. Bei der Preisverleihung überreichten Bürgermeisterin Christiane Meyer und Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Fiedler an die ersten beiden Plätze je einen Gutschein in Wert von 50 Euro von der Buchhandlung Faust bzw. den Spielwaren Simmerlein. Die verhinderten Teilnehmenden erhalten Gutscheine in Wert von 30 bzw. 20 Euro von der Buchhandlung Faust, den Spielwaren Simmerlein und der Eisdiele Danieli.

Die Kunstwerke hängen noch bis Ende Oktober im Fenster des Büros für Jugendarbeit am Marktplatz 18. red