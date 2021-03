Corona-Fälle in Kindergarteneinrichtungen haben bei manchen Eltern Fragen aufgeworfen. Dazu teilt das Gesundheitsamt Forchheim mit: Sobald ein Covid-19-Fall bekannt werde, ermittelt das zuständige Gesundheitsamt alle Kontaktpersonen und stufe sie als Kontaktpersonen der Kategorie 1 (KP1 - enger Kontakt) oder 2 (KP2 - weiterer Kontakt) ein. Ziel sei es, Infektionsketten zu unterbrechen und Ausbrüche einzudämmen.

Eine Testung sei gesetzlich nur am Ende der Quarantäne vorgeschrieben. Aus Sicht des Gesundheitsamtes sei das Vorgehen so ausreichend sicher gewesen, daher sei bisher auf die zwischenzeitliche Testung asymptomatischer Kinder verzichtet worden. Eine freiwillige Testung mittels PCR oder Schnelltest des Kindes beim Hausarzt oder Kinderarzt war und ist jedoch immer möglich.

Da einige Eltern besorgt seien und wissen wollten, ob sich ihr Kind angesteckt habe, hat das Landratsamt Forchheim beschlossen, dass in Zukunft zusätzlich eine reguläre Testung an Tag 5 bis 7 während der Quarantäne durch das Gesundheitsamt wieder aufgenommen wird. Tag 5 bis 7 werde gewählt, weil an diesen Tagen am wahrscheinlichsten festgestellt werden könne, ob sich das Kind infiziert habe. red