Die Serie von Autodiebstählen mit dem „Keyless-Go“-System (Funkschlüssel) in der Region hält an. Von Donnerstag auf Freitag stahlen Unbekannte einen Audi aus der Buckenhofener Straße in Forchheim .

Im Zeitraum von 20 Uhr abends bis 8 Uhr morgens stahlen Fahrzeugdiebe einen dunkelgrauen Audi Q7 mit dem Kennzeichen FO – NH 2310. Das Auto stand am Straßenrand der Buckenhofener Straße nahe der Sankt-Joseph-Straße und hatte einen Zeitwert von circa 35.000 Euro. Wieder war das Auto mit einem „Keyless-Go“-System ausgestattet. Diebe verstärkten das Signal des Fahrzeugschlüssels im Haus des Besitzers und konnten das Fahrzeug ohne Gewalt öffnen und damit wegfahren.

Die Ermittler der Kripo Bamberg suchen Zeugen für den Diebstahl. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 zu melden.

Mercedes gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auch ein Auto in Möhrendorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) entwendet. Im Zeitraum zwischen 20 und 9.20 Uhr stahlen die Autodiebe einen grauen Mercedes GLE 63S AMG mit dem amtlichen Kennzeichen ERH – VC 893. Die Geschädigte hatte das Fahrzeug im Wert von etwa 65.000 Euro im Hof ihres Wohnhauses in der Neuen Straße geparkt.

Die Erlanger Kriminalpolizei hat hier die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 0911/2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Zuletzt waren in der Region um Forchheim bereits mehrere Autos gestohlen worden, unter anderem in Baiersdorf, Heroldsbach und Poxdorf.

Die Polizei gibt Tipps

Das Polizeipräsidium Oberfranken rät erneut: Bewahren Sie Ihren Funkschlüssel in möglichst großer Entfernung zum Fahrzeug auf. Am besten schirmen Sie den Schlüssel in einem geeigneten Aluminiumbehältnis ab. Falls möglich, deaktivieren Sie das „Keyless-Go“-System über Nacht. pol