In der Zeit von Montag bis Dienstag sind in Gößweinstein in der Pezoldstraße das hintere Kennzeichen eines roten Opel Astra entwendet und die Plastikunterlage des Kennzeichens zerbrochen worden. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Wer Verdächtiges in dem Zeitraum bemerkt hat beziehungsweise wer Angaben zum Verbleib des Kennzeichens FO – BD 43 machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ebermannstadt zu melden, Telefon 09194/7388-0.