Bei der Katholischen Erziehergemeinschaft (KEG) im Kreis Forchheim standen Ehrungen auf dem Programm. Die Kreisvorsitzende Daniela Drummer sprach bei der Feier im Gasthaus Schüpferling in Schlaifhausen den Jubilaren Dank aus, denn nur durch ihre Treue sei die Verbandsarbeit möglich.

Die Vorsitzende fuhr fort mit Anmerkungen zur aktuellen gesellschafts- und weltpolitischen Situation. Zurzeit gebe es weltweit 20 kriegerische Konflikte und unzählige Gewaltausbrüche im Kleinen wie im Großen. Corona, Ukrainekrieg, Klimawandel, Energiekrise, Inflation und Flüchtlingszustrom aus den verschiedensten Gründen bestimmten in Europa die Tagespolitik. „Traurig, wie viel Leid dadurch Menschen angetan und zugemutet wird“, sagte Drummer . Zudem würden die dramatischen Auswirkungen und Folgen vorstehend genannter Gegebenheiten die Gesellschaft nahezu in zwei Lager spalten. Ihre Ansprache schloss die Kreisvorsitzende mit den Worten: „Der Frieden auf Erden wird eine unstillbare Sehnsucht der Menschen bleiben, aber wir können Frieden in unseren Herzen finden und versuchen, friedlich nach außen in unsere Welt zu wirken.“

Zu Beginn der Veranstaltung hatte die Instrumentalgruppe, bestehend aus Annette Wagner, Verena Behm, Barbara Grellner, Michaela Horn, Kristina Kemeth und Franz Kraus , in den festlichen Abend eingestimmt. Die Gruppe begleitete die Veranstaltung mit Instrumentalstücken und Liedern zum Mitsingen.

Wie jedes Jahr war die Veranstaltung der festliche Rahmen für die Ehrung langjähriger Mitglieder . Die Bezirksvorsitzende Cordula Haderlein nahm die Ehrung vor. Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Annette Wagner; für 30 Jahre Anita Frank, Jochen Neuner, Barbara Gruber und Ingrid Dreßel; für 60 Jahre Alfons Taschner, Gerhard Barthelmann und Waltraud Roth; für 65 Jahre Franz Kraus ; für 70 Jahre Kunigunde Wickles.

Haderlein sprach große Dankbarkeit und Anerkennung für die langjährige Treue und Unterstützung der Mitglieder dem Verband gegenüber aus. Dankesworte und Blumen gab es vom Ehrenvorsitzenden Hans Schäffner für die Bezirksvorsitzende, die Kreisvorsitzenden und die Musikerinnen.

Die Kreisvorsitzende Daniela Drummer bedankte sich ihrerseits bei den Mitgliedern für das Interesse während des Jahres sowie bei ihrem Vorstandsteam Regine Lüttich, Barbara Gruber, Maria-Luise Lehnard und Hans Schäffner für die geleistete Verbandsarbeit und die gewährte Unterstützung im zurückliegenden Jahr. red