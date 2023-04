Am 2. Mai beginnt der Vorverkauf für das Theaterstück „ Tod im Kellerwald“. Das „Statttheater“ Forchheim , eine Gruppe des Heimatvereins Forchheim , bringt die wahre Geschichte eines tragischen Annafest-Unfalls aus dem Jahr 1844 auf die Bühne.

Seit August 2020 arbeitet eine kleine Gruppe am Bühnenstück. Die Vorlage ist ein Tagebuch einer jüdischen Forchheimerin, die das damalige Geschehen für sich und ihre Nachkommen aufgeschrieben hat.

Im Oktober 2022 hat das 25-Personen-Ensemble mit der Probenarbeit begonnen, um das Stück insgesamt sechs Mal als Open-Air-Theatervorstellung am Ort des Geschehens im Kellerwald aufzuführen: am Samstag, 17. Juni, 19 Uhr, am Sonntag, 18. Juni, um 14 und 19 Uhr, am Samstag, 24. Juni, um 19 Uhr, am Sonntag, 25. Juni, um 14 und 19 Uhr.

Das Stück handelt davon, wie das alljährliche Annafest-Preisschießen der königlich-privilegierten Hauptschützengesellschaft Forchheim am Sonntag, 21. Juli 1844, durch einen Todesfall erschüttert wird. Die schreckliche Nachricht vom Tod im Kellerwald verbreitet sich in der Kleinstadt wie ein Lauffeuer und stellt die Forchheimer Bürger auf eine harte Probe.

Beitrag zur Erinnerungskultur

„Unsere Arbeitsgruppe hat hier eine außerordentliche Leistung erbracht, aus einer wahren Forchheimer Geschichte ein hervorragendes Theaterstück zu entwickeln. Wir leisten hier einen beachtlichen Beitrag zur Erinnerungskultur in Forchheim und machen für unsere Bürgerinnen und Bürger Geschichte erlebbar“, teilt Nico Cieslar, Vorsitzender des Heimatvereins , mit.

Der Vorverkauf der Eintrittskarten findet in der Tourist-Information Forchheim statt. Ticket kosten 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Es kann ausschließlich in bar bezahlt werden, eine Kartenzahlung ist nicht möglich.

Stück dauert drei Stunden

Veranstaltungsort ist der obere Festplatz (Riesenradplatz) im Forchheimer Kellerwald. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn des Theaterstücks . Die Plätze können vor Ort frei gewählt werden. Das Theaterstück dauert inklusive einer Pause circa drei Stunden. Die Aufführungen finden bei jedem Wetter statt – außer bei starkem Unwetter. red