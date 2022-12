Man sieht der Kirche in Bieberbach ihr junges Alter nicht an. Majestätisch thront sie neben dem Froschfelsen auf der Anhöhe Richtung Affalterthal und überblickt damit fast das ganze Dorf. Vor 70 Jahren erst, kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Beginn der Währungsreform, reifte der Plan, eine Kirche zu bauen. Vier Jahre später, 1952 war sie fertig. Sie hört auf den Namen Reformationsgedächtniskirche (in Erinnerung an die Reformation durch Luther) und dient seither als geschätzter und geschützter Gottesdienstort für evangelische Christen in und um Bieberbach .

Karl Körber , seit den 70er Jahren im Kirchvorstand und mittlerweile auch Lektor, aus Bieberbach hat alle Daten zum Bau der Kirche zusammengetragen und daraus nun eine Kirchenchronik zum 70. Geburtstag der Kirche verfasst.

Der Bau sorgte damals für Furore und brachte sogar den Landesbischof Hans Meister 1949 nach Bieberbach , um das Vorhaben zu fördern. Am 30. Oktober 1950 (dem Reformationstag) war Richtfest, das mit viel kirchlicher Prominenz und der nachträglichen Genehmigung des Landeskirchenrats ausgiebig gefeiert wurde. Am 29. Juni 1952 wurde die Kirche eingeweiht.

Nebeneffekt des Kirchenbaus: Neben der Kirche wurde 1952 im März ein Friedhof von der politischen Gemeinde Bieberbach angelegt, so dass die Bieberbacher vor allen im Winter den beschwerlichen Fußmarsch vom Trauerhaus zum Friedhof nach Affalterthal und auch zum sonntäglichen Gottesdienst nicht mehr gehen uüssten.

Akribisch hat Körber alle vorhandenen Akten ausgewertet und mit weiteren Daten, zum Beispiel, welche Pfarrer seither in der Bieberbacher Kirche wirkten, ergänzt. Das A4-Heft mit 60 Seiten und genauso vielen Bildern ist somit ein wichtiges Nachschlagewerk für alle geworden, die die Geschichte der Kirche in Bieberbach kennenlernen wollen. Es kostet zehn Euro und ist über Karl Körber selbst, im Büro von Heizungsbau-Förtsch, Bieberbach 52, im „Wongersstadel“ und in der Gemeindeverwaltung in Egloffstein erhältlich. Dort gibt es auch noch Restexemplare des ersten Buches von Karl Körber , in dem er die Geschichte Bieberbachs nachzeichnet. löw