Nach einer Durststrecke, bedingt durch Corona, kommt das „Quartiersmanagement lebendiges Wiesenttal “ neu in Schwung. Das Projekt der Diakonie Bamberg-Forchheim, mit der Marktgemeinde Wiesenttal und der Aktion „Gemeinsam statt einsam“ der Kirchengemeinden wurde Anfang 2019 gestartet. Karin McWatt ist die neue Managerin .

Sie möchte die Arbeit, die von ihrer Vorgängerin Diana Könitzer angestoßen wurde, fortsetzen und neu beleben. Das Projekt „Dörfer mit Zukunft“ stehe hierbei im Mittelpunkt des Aktionsprogramms. Dadurch solle ein Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen von Stadt und Land geleistet und die Teilhabe aller Menschen in der Gesellschaft erleichtert werden.

An fünf Standorten in Deutschland initiieren diakonische Einrichtungen mit Unterstützung der Initiative „Nebenan.de“ (individuelle digitale Nachbarschaften) das Kennenlernen und die Begegnungen, so auch in Wiesenttal . „Dörfer mit Zukunft“ sei ein Projekt im Rahmen des Schwerpunktthemas der Diakonie „Kennen-Lernen – eine Initiative für Vielfalt und Begegnung“.

Doch selbst auf dem Land hätten sich Nachbarschaften durch Wegzug, demografischen Wandel und ausgedünnte Infrastruktur verändert. Dreh- und Angelpunkt bleiben die persönliche Begegnung, die nachbarschaftliche Unterstützung und das ehrenamtliche Engagement , die durch diese Plattform unterstützt und gefördert werden sollen.

Das Büro der Quartiersentwicklung ist zum 1. Juni ins Rathaus nach Muggendorf umgezogen. So könnten alle Bürger auf kurzen Wegen Behördengänge ganz einfach mit dem Besuch des Büros verbinden, sagt der Wiesenttaler Bürgermeister Marco Trautner (FW/CSU). hl