Bei der Hauptversammlung der Jugend- und Trachtenkapelle fanden Neuwahlen des Vorstandes statt. Gewählt wurden (von links im Bild) als Zweite Vorsitzende Barbara Batz, als Dritter Vorsitzender Nicolas Heid, als Jugendreferentin Dagmar Bürzle, als Geschäftsführer Michael Wiedermann, als Vorsitzender Joshua Bürzle, als musikalischer Leiter Edmund Rolle, als Schriftführerin Verena Wedel und als Kassierer Marco Ackermann. Der Vorstand übernimmt Verantwortung für einen Verein mit 729 Mitgliedern. Aktiv musizieren derzeit 356 Musiker in vier Orchestern und weiteren Ensembles. Davon sind 285 Jungmusiker. Beindruckend ist die Zahl von 62 Kindern, die in der dritten und vierten Grundschulklasse in Bläsergruppen ein Instrument erlernen. Foto: Martin Walz